РИАМО - 22 мая. Московские предприниматели получили дистанционно в первом квартале 2020 года 96% государственных услуг в сфере имущественно-земельных отношений, число оказанных онлайн услуг оказалось на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В первом квартале 2020 года большую часть государственных услуг в сфере имущественно-земельных отношений столичные предприниматели получали онлайн. Доля обращений, оформленных удаленно, составила 96%», - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2020 году количество обращений, оформленных онлайн, увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обработка электронных заявок не прекращалась и в период нерабочих дней.

«Всего в первом квартале москвичам было оказано 320 тысяч госуслуг и сервисов в имущественно-земельной сфере, почти 40% из них — предпринимателям. Им достаточно один раз внести данные о своей организации на портале mos.ru, чтобы затем подавать заявки без необходимости внесения этой информации. Это существенно экономит время предпринимателей», — отметил Ефимов.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Москвы в имущественно-земельной сфере доступна 21 государственная услуга, а также шесть электронных сервисов, с помощью которых можно получить копии правоудостоверяющих и правоустанавливающих документов, согласовать межевые планы границ участков, внести изменения в договоры аренды городского имущества и совершить другие операции, связанные с городской землей и недвижимостью.

В свою очередь руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что электронный сервис сверки финансово-лицевых счетов стал самым востребованным у предпринимателей.