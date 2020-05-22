РИАМО - 22 мая. Музей Победы на Поклонной горе в Москве ко Дню защиты детей подготовил специальную онлайн-программу, в рамках которой пройдут видеоэкскурсии, мастер-классы и аудиоспектакль, посвященные детям и подросткам, оказывавшим в годы Великой Отечественной войны неоценимую помощь, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В День защиты детей на YouTube-канале и на официальном сайте Музея Победы на Поклонной горе пройдут видеоэкскурсия, виртуальный мастер-класс, аудиоспектакль и онлайн-концерт.

«Первого июня мы предлагаем пользователям Сети вспомнить подвиг детей и подростков, которые в годы Великой Отечественной войны сражались в партизанских отрядах, а также трудились в тылу. Маленькие дети учились ухаживать за ранеными и оказывали военным в госпиталях неоценимую психологическую поддержку», — сказала заведующая экскурсионным отделом Музея Победы Елена Наумова.

Она добавила, что дети помогали солдатам писать письма их родным и близким, поднимали пациентам настроение концертами, а также зачитывали последние новости из свежих газет

Так, в 10:00 на сайте музея пройдет онлайн-выставка «Дети и война», посвященная подвигам ребят в партизанских отрядах, а также трагическим судьбам тех детей, которые в годы Великой Отечественной войны оказались в оккупации.

Узнать о роли подростков в годы войны можно будет на видеоэкскурсии «Маленькие герои войны», сделанной на территории экспозиции Музея Победы «Подвиг народа».

Кроме того, участники онлайн мастер-класса научатся шить фронтовые рукавицы, которые в годы войны изготавливали дети для бойцов. А на YouTube-канале Музея Победы и его сайта можно будет послушать аудиоспектакль «Сказка про девочку-газету». Он посвящен маленьким детям, которые в годы ВОВ помогали раненым в госпиталях.

Помимо этого, в 16:00 начнется видеоконцерт ко Дню защиты детей. Зрители смогут услышать песни лауреатов фестиваля «Журавли Победы».

Международный день защиты детей празднуется ежегодно 1 июня. Он учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые праздник отметили год спустя, в 1950 году.

Музей Победы — часть мемориального комплекса на Поклонной горе. В нем хранится порядка 300 тысяч экспонатов.

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