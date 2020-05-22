РИАМО - 22 мая. Минувшей ночью в Московском регионе выпало около 10 миллиметров осадков, что составляет порядка 20% от месячной нормы, сообщила РИАМО в пятницу главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За ночь на ВДНХ выпало 10 миллиметров, местами где-то выпадало 12 миллиметров (осадков - ред.)», — сказала собеседник агентства.

Синоптик также добавила, что месячная норма в мае составляет 51 миллиметр. Таким образом, зафиксированное количество осадков достигло 20-25% от месячной нормы.

Ранее Позднякова сообщила, что минувший четверг, 21 мая, стал самым холодным днем мая. Температура составила всего 8,8 градуса, что на 7,9 градуса ниже климатической нормы.