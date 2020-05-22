РИАМО - 22 мая. Минувшей ночью в Московском регионе выпало около 10 миллиметров осадков, что составляет порядка 20% от месячной нормы, сообщила РИАМО в пятницу главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«За ночь на ВДНХ выпало 10 миллиметров, местами где-то выпадало 12 миллиметров (осадков - ред.)», — сказала собеседник агентства.
Синоптик также добавила, что месячная норма в мае составляет 51 миллиметр. Таким образом, зафиксированное количество осадков достигло 20-25% от месячной нормы.
Ранее Позднякова сообщила, что минувший четверг, 21 мая, стал самым холодным днем мая. Температура составила всего 8,8 градуса, что на 7,9 градуса ниже климатической нормы.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии