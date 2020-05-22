РИАМО - 22 мая. С конца марта в столице выполнили свыше 16 тысяч заявок от пожилых жителей по доставке дров на дачи, заявки можно подать через органы соцзащиты, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«После введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали из города на дачи, а так как на улице сохранялась прохладная погода, мэром Москвы было принято решение оказать им помощь по доставке дров на садовые участки», — сказал Бирюков.

Он напомнил, что заявку на доставку дров можно подать через органы социальной защиты. После проверки данных заявку направляют на исполнение.

Заммэра уточнил, что для доставки дров используют 250 единиц техники, в их числе погрузчики, вездеходы, манипуляторы и автокраны.

Дрова доставляют пожилым людям, которые соблюдают самоизоляцию, по льготным ценам. Для того, чтобы заказать доставку, нужно позвонить по номеру: +7 (495) 870-45-09.