РИАМО - 22 мая. В минувший четверг, 21 мая, зафиксирована самая низкая дневная температура с начала месяца в Московском регионе, сообщила РИАМО в пятницу главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Вчера максимальная температура на станции ВДНХ была всего плюс 8,8 градуса. Эта максимальная температура действительно оказалась самой низкой в текущем мае», — сказала собеседник агентства.

По ее словам, среднесуточная температура воздуха оказалась на 7,9 градуса ниже климатической нормы. Последний раз подобная температура наблюдалась только в апреле.

Что касается минувшей ночи, то здесь рекордных значений удалось избежать. Из-за плотной облачности температура все же оставалась положительной, хотя ранее могла опускаться и ниже нуля.