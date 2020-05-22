РИАМО - 22 мая. Ко Дню славянской письменности и культуры в столице подготовили серию увлекательных виртуальных мероприятий, посвященных становлению и развитию русского языка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая. В прошлом году в этот день на ВДНХ в павильоне «Земледелие» открылся единственный в России центр славянской письменности «Слово».

«В онлайн-программу вошли лекции, видеозарисовки и мультфильмы, посвященные становлению и развитию нашего языка», — сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Онлайн-мероприятия будут доступны на официальном сайте и на страницах в социальных сетях ВДНХ, а также в Instagram-аккаунте центра «Слово».

Культуролог Николай Буцких подготовил три занимательных лекции, которые пройдут в соцсети «Одноклассники» в сообществе «ВДНХ» 22, 24, 26 мая в 16:00. Горожане смогут также увидеть видеоролики с интересными фактами из истории развития русского языка и мультфильмы.