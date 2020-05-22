РИАМО - 22 мая. В Москве за сутки скончались 73 пациента с пневмонией и подтвержденным Covid-19, за весь период умерли 1867 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.

Москва стала лидером по числу сделанных тестов на коронавирус среди мегаполисов мира, их сделали более 1,7 миллиона.

В связи с распространением коронавируса до 31 мая включительно в Москве действует режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается для поездки на работу, за медпомощью, похода в магазин или аптеку.

С 27 мая для передвижения по территории города будут действительны только столичные цифровые спецпропуска.

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22 МАЯ

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.