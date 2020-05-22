РИАМО - 22 мая. В Московской области и столице в пятницу установится облачная погода, пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и область останутся под влиянием малоподвижного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве составит плюс 8-10 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до плюс 8-13 градусов. Порывы северного ветра составят 5-10 метров в секунду.