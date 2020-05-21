РИАМО - 21 мая. Температура воздуха ночью и утром 22 мая может опуститься в Московской области до минус 2 градусов, жителям следует соблюдать правила безопасности при использовании электронагревательных приборов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ночные и утренние часы 22 мая с сохранением 23 мая по Московской области ожидаются заморозки в воздухе минус 2-0 градусов», - говорится в сообщении.

Жителям также напомнили о необходимости соблюдения правил эксплуатации электробытовых приборов.

Ранее в Московской области в связи с холодными погодными условиями по поручению губернатора региона Андрея Воробьева возобновили подачу тепла.