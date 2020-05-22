Как обжаловать штраф за нарушение карантина в Москве онлайн через mos.ru

За что могут выписать штраф
В Москве до конца мая действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. В городе введен ряд ограничений, в том числе требование о соблюдении самоизоляции, масочный и перчаточный режим в общественных местах, пропускной режим для передвижения по городу. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы.
В частности, штрафы могут быть выписаны за нарушение самоизоляции в течение 14 дней для людей с подтвержденным коронавирусом, которые проходят лечение на дому, а также тех, кто контактировал с заболевшими, и граждан, прибывших из эпидемиологически неблагополучных регионов.
Нарушения карантина могут быть зафиксированы в том числе через мобильное приложение «Социальный мониторинг», которое обязаны установить все заболевшие коронавирусом, проходящие лечение на дому. При этом возможны случаи, когда штрафы приходят ошибочно, например, если пользователь не смог вовремя отправить селфи из-за сбоя в системе.
Подробно о том, как пользоваться приложением, читайте здесь.
Сроки для обжалования
Как обжаловать штраф онлайн
В Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн (в том числе полученные пользователями мобильного приложения «Социальный мониторинг»).
Это можно сделать на портале mos.ru. Жалоба, оформленная онлайн, поступит в Главное контрольное управление города Москвы (Главконтроль).
Для того, чтобы подать жалобу в электронном виде, нужно:
- открыть страницу портала, посвященную ситуации с коронавирусом в Москве;
- перейти в раздел «Обжалование штрафов» - «Обжалование штрафов за несоблюдение карантина» - нажать кнопку «Подробнее»;
- далее в открывшемся окне кликнуть на ссылку «Подать жалобу онлайн» (обращения по нарушениям режима самоизоляции адресуются Главконтролю);
- затем вы попадаете в «Электронную приемную правительства Москвы», здесь нужно корректно заполнить готовую форму обращения.
1. Получателем обращения автоматически выбирается Главное контрольное управление города Москвы.
2. Далее требуется указать сведения об отправителе жалобы: ФИО, контактный телефон, электронную почту, адрес места проживания.
3. Теперь самое главное – подробно и ясно изложить суть обращения. Рекомендуется в тексте обращения указать адрес места действия, факта или события.
Важно: ответ по сути обращения не дается, если в нем отсутствует текст, даны только ссылки на прилагаемые файлы или адреса интернет-сайтов.
4. Также можно указать, в какие органы власти вы обращались ранее по данному вопросу.
5. К обращению следует приложить документы – фото или текстовые, подтверждающие обоснованность жалобы (например, скрины с неработающим приложением «Социальный мониторинг», переписку со службой поддержки по e-mail и т.д.). Всего можно прикрепить не более 10 файлов указанных форматов размером не более 5 МБ каждый.
6. Отправьте обращение, не забудьте нажать галочку о согласии с условиями обработки данных.
По информации Главконтроля, в ближайшее время на портал Mos.ru будут загружены типовые формы жалоб по разным вопросам.
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Порядок рассмотрения жалоб
Обращения, направленные в электронной форме через сайт mos.ru, поступают на рассмотрение в аппарат мэра и правительства Москвы, функциональные и отраслевые органы исполнительной власти города Москвы и рассматриваются уполномоченными на это лицами (в данном случае – в Главное контрольное управление столицы).
Если текст обращения не позволяет определить суть жалобы, ответ на обращение не дается, соответственно, оно не будет направлено на рассмотрение в профильный государственный орган или компетентному должностному лицу. Об этом отправителя должны проинформировать в течение семи дней со дня регистрации обращения.
Когда придет ответ
Ответ на обращение либо уведомление о его переадресации направляется в форме электронного документа на e-mail, указанный при отправке жалобы.
Как правило, жалоба рассматривается в течение 10 дней со дня ее поступления со всеми материалами должностному лицу либо в уполномоченный орган.
Как сообщили в Госконтроле, уведомления об отмене штрафов могут приходить с задержкой на 1-2 дня после принятия соответствующего решения.
О других способах оспорить штраф за нарушение режима самоизоляции читайте здесь.
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