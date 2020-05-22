Как обжаловать штраф за нарушение карантина в Москве онлайн через mos.ru

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В Москве до конца мая действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. В городе введен ряд ограничений, в том числе требование о соблюдении самоизоляции, масочный и перчаточный режим в общественных местах, пропускной режим для передвижения по городу. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы.

В частности, штрафы могут быть выписаны за нарушение самоизоляции в течение 14 дней для людей с подтвержденным коронавирусом, которые проходят лечение на дому, а также тех, кто контактировал с заболевшими, и граждан, прибывших из эпидемиологически неблагополучных регионов.

Нарушения карантина могут быть зафиксированы в том числе через мобильное приложение «Социальный мониторинг», которое обязаны установить все заболевшие коронавирусом, проходящие лечение на дому. При этом возможны случаи, когда штрафы приходят ошибочно, например, если пользователь не смог вовремя отправить селфи из-за сбоя в системе.

Подробно о том, как пользоваться приложением, читайте здесь.

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