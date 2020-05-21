РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. В Балашихе за минувшие сутки выявили 22 новых случая коронавирусной инфекции, общее число заразившихся в округе составило 1110 человек, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 892 новых случая заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 30 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 4281 человек выписали домой из стационаров, 299 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1088 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Московской области введен ряд ограничений из-за коронавируса. В регионе действуют самоизоляция и масочный режим.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

Текстовая трансляция

21 МАЯ

- С 25 мая при нахождении на железнодорожных вокзалах и станциях в Москве будет обязательно наличие маски и перчаток.

- В настоящее время в больницах для коронавирусных пациентов в Москве занято около 16 тысяч из имеющихся 24 тысяч коек.

- В Москве на тестирование для определения иммунитета к коронавирусу будут приглашать только взрослых и подростков. Детей из списка исключили.

- Самые важные новости дня в карточках

- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что тяжелобольных пациентов с коронавирусом в городские больницы поступает все меньше и меньше.

В наши больницы тяжелобольных поступает все меньше и меньше. При этом число выписываемых <…> сегодня практически в два раза больше, чем людей, которые поступили в больницы.

- Вылечившиеся от коронавируса пациенты записали видео с благодарностью к врачам Подмосковья.

- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.