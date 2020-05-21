РИАМО - 21 мая. С начала 2020 года в Подмосковье устроили в семьи 656 детей-сирот, детские дома региона в настоящее время работают по вахтовому методу, сообщила в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«На период пандемии 288 из 411 воспитанников 10 подмосковных детских домов были устроены в семьи на гостевой режим. Из них 127 находятся в семьях сотрудников детских домов, остальные в замещающих семьях и у родственников», - рассказала Мишонова в эфире программы «Осторожно, дети!» на радио «Вести FM».

По ее словам, детские дома региона в настоящее время работают по вахтовому методу. 123 воспитанника находятся в учреждениях на самоизоляции. Сотрудники и медицинский персонал находятся с детьми круглосуточно.

«Случаев заболевания детей вирусной инфекцией Covid-19 в детских домах Подмосковья нет», - отметила Мишонова.

Детский омбудсмен добавила, что большая часть детей, которые сейчас временно живут в семьях, останутся там до открытия оздоровительных лагерей. Летом в детских домах будет организована работа с соблюдением мер санитарной защиты, продумана маршрутизация каждой изолированной группы или семьи, а также предусмотрена возможность раздельных прогулок.