РИАМО - 21 мая. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подтвердило аккредитацию для двух подмосковных индустриальных парков, теперь управляющие компании этих парков могут претендовать на субсидии на создание инженерной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Аккредитацию получили парки «Есипово» в городском округе Солнечногорск и «Серпухов» в городском округе Серпухов.

«Теперь управляющие компании парков могут претендовать на субсидии в части возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры индустриального парка», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Она добавила, что Минпромторг оказывает содействие УК в получении аккредитации, а также информационную поддержку. В случае необходимости индустриальный парк может рассчитывать на реализацию за счет средств федерального бюджета масштабных инфраструктурных проектов, которые нужны для развития территории.

С 2016 года аккредитацию получили четыре индустриальных парка из Богородского городского округа, Пушкинского городского округа, городских округов Кашира и Химки. Они доказали свою экономическую эффективность. Теперь к ним присоединились «Есипово» и «Серпухов». В данный момент на территории индустриального парка «Есипово» размещено шесть резидентов.

Объем привлеченных УК инвестиций оценивается в 20,5 миллиарда рублей. В индустриальном парке «Серпухов» деятельность ведут 132 резидента (субъекты малого и среднего предпринимательства). Объем привлеченных управляющей компанией инвестиций оценивается в 100 миллионов рублей.