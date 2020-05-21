РИАМО - 21 мая. В Москве одобрили проект планировки территории международного медицинского кластера инновационного центра «Сколково» ориентировочной площадью 65,84 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Суммарная площадь объектов нового строительства составит 867,9 квадратного метра. В том числе площадь объектов здравоохранения составит 392 тысячи квадратных метров, объектов временного проживания – 110,9 тысячи квадратных метров, общественно-офисных объектов – 86,5 тысяч квадратных метров, образовательных объектов – 100,5 тысяч квадратных метров, производственных и опытно-производственных объектов, а также паркинга – 177,8 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

В проект планировки также включат существующую застройку площадью 35,4 тысячи квадратных метров.

«Сколково» — уникальный для России комплекс, где разрабатываются самые передовые технологии.