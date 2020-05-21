РИАМО - 21 мая. В личном кабинете «Мособлгаза» с 20 марта по 20 мая зафиксировали свыше 270 тысяч активных пользователей, на сегодняшний день сервисом пользуются более 1,5 миллиона жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Также за период самоизоляции в личном кабинете АО «Мособлгаз» зарегистрировались более 20 тысяч новых клиентов.

«Личный кабинет клиента – наиболее удобный способ оплаты за газ без комиссии. Также в кабинете клиенты могут воспользоваться 60-ю услугами предприятия, в том числе оформить заявку на подключение газа, подать заявку на заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования и многое другое», – говорится в сообщении.

Сервис доступен в веб-версии и формате мобильного приложения, где абоненты могут оплачивать счета за газ с помощью Google Pay и Apple Pay.

«С заботой о клиентах мы постоянно работаем над улучшением дистанционных электронных сервисов. Стараемся максимально упростить получение популярных услуг, особенно это важно в период, когда все мы должны оставаться дома», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он подчеркнул, что отзывы клиентов показывают движение в правильном направлении, однако еще многое предстоит сделать.