РИАМО - 21 мая. Свободный участок площадью 1 гектар на 5-й Кабельной улице в Москве передадут ГБУ «Автомобильные дороги», на данный момент участок свободен от застройки, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы в четверг эту землю решили исключить из перечня участков, планируемых к реализации на торгах.

«Данный участок входит в проект планировки дороги-переезда через железнодорожные пути Малого кольца МЖД от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы (включая прохождение Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта)», - говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что ранее на этой территории планировалось возведение автомобильного салона с автосервисом площадью 13,75 тысячи квадратных метров. Теперь участок будет использовать ГБУ «Автомобильные дороги».