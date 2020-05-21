РИАМО - 21 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть злоумышленников, подозреваемых в хищении бюджетных денег при незаконном возврате имущественного вычета, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

Мужчины разработали схему, с помощью которой возвращали имущественный вычет, но фактически квартиры не покупали. Предварительный ущерб составляет около 20 миллионов рублей.

«В ходе 20 обысков в жилищах и государственном учреждении столицы обнаружены документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны.