РИАМО - 21 мая. По данным на начало нынешнего года в России проживает 22,7 миллиона детей в возрасте от трех до 15 лет, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета всероссийской переписи населения.

«Если в начале 2000-х годов молодожены ограничивались рождением одного ребенка, то с середины 2010-х годов в России наметилась тенденция к модели двухдетной семьи», - говорится в сообщении.

Импульсом к повышению рождаемости стало введение с 2007 года госпрограммы поддержки семей с детьми за счет материнского капитала. Данная программа была запущена после анализа результатов всероссийской переписи населения 2002 года.

Также в 2012 году начали действовать региональные материнские капиталы. В целом за десять лет действия программы рождаемость выросла на 20-25%.

Весной 2020 года президент России Владимир Путин дал указание расширить программу материнского капитала, теперь поддержку в размере 466 617 рублей получают семьи при рождении первого ребенка, при рождении второго ребенка сумма капитала увеличивается на 150 тысяч рублей. Действие программы продлили по 31 декабря 2026 года.

Кроме того, с 1 июня российские семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно смогут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.