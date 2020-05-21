РИАМО - 21 мая. Ледовый дворец построят в Москве в коммунальной зоне «Садки» на улице Поляны, владение 12, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Для реализации участка градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы выставила его на торги.

«В настоящее время участок площадью более 2 гектаров свободен от застройки. Здесь планируется построить Ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс, суммарная поэтажная площадь составит более 13 тысяч квадратных метров», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Вопрос будет внесен на электронное общественное обсуждение с жителями.