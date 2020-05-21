РИАМО - 21 мая. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса достроили на северо-западне Солнечногорска на улице Красная, объект уже введен в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В отношении недостроенного объекта капитального строительства была проведена работа и принято решение о подготовке разрешительной документации и дострое здания. В настоящее время объект уже введен в эксплуатацию, с него снят статус недостроя.

«Общая площадь ФОК составляет порядка 7,3 тысячи квадратных метров. В новом спортивном комплексе предусмотрены помещения для занятий по аэробике, единоборствам, большому теннису, футболу, волейболу, баскетболу, а также тренажерный зал, современный плавательный бассейн на пять дорожек и реабилитационный бассейн для малышей и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья», - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Новое спортивное учреждение станет доступным для маломобильных групп населения. Кроме того, здесь расположены центр тестирования ГТО, несколько спортивных залов, в которых планируется проведение учебно-тренировочных сборов команд Московской области.

За два с половиной года на территории городского округа Солнечногорск выявлено 113 объектов незавершенного строительства, из них 78 объектов самовольного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 29 объектов, что составляет 26% от общего количества. Работа по этому направлению продолжается.

Всего на территории Московской области выявлено порядка 2 тысяч объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных объектов. Ликвидировано и приведено в соответствие более 1 тысячи объектов.