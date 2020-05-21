РИАМО - 21 мая. Сотрудники московской полиции задержали мошенников, которые обещали людям с онкозаболеваниями платное лечение в ведущих столичных клиниках, при этом, им оказывали услуги на общих основаниях медстрахования, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В полицию обратился потерпевший – пожилой мужчина, проживающий в одном из регионов России. Он отметил, что, тяжело заболев, нашел в интернете сайт, на котором предлагалось быстрое и качественное лечение.

«Пенсионер позвонил по указанному номеру, и ему пообещали сделать операцию за 350 тысяч рублей. Приехав в больницу, он встретился с так называемым координатором и, заплатив ему требуемую сумму, был госпитализирован. Однако в дальнейшем его не прооперировали, денежные средства возвращены не были. Аналогичные заявления поступили еще от ряда граждан», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники выяснили, что мошенники обещали людям, имеющим онкологические заболевания, платное лечение в ведущих московских клиниках. После этого незаконно получали от каждого из них от 300 тысяч до полутора миллионов рублей. На самом деле, пациенты проходили лечение на общих основаниях медицинского страхования. По предварительным данным, общий ущерб от деятельности аферистов превысил 10 миллионов рублей.

Сообщники действовали от имени фирм с громкими названиями. Для привлечения клиентов они использовали несколько сайтов, на которых размещалась информация о помощи в госпитализации в любые больницы Москвы. Работники колл-центра вели телефонные переговоры с пациентами, а координаторы осуществляли взаимодействие непосредственно с медицинскими организациями.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, возбуждены уголовные дела. Двоих поместили под подписку о невыезде, четверых задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.