РИАМО - 21 мая. Талисман всероссийской переписи населения, птенчик ВиПиН, стал героем мультсериала, трансляция которого проходит в интернете, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета переписи.

«Во время конкурса на талисман ВиПиН прошел жесткий кастинг, оставив позади сильных конкурентов. Он активный, веселый, очень любит статистику, перепись и, несмотря на молодость, отлично справляется с ролью. Мы рады работать с таким актером», — сказали создатели сериала.

Первая серия «Приключений ВиПиНа» посвящена актуальной теме самоизоляции. Всего в мини-сериале пять серий, которые публикуются на сайте всероссийской переписи населения и официальных страницах переписи в социальных сетях.

Во время просмотра зрители познакомятся с родственниками, друзьями, соседями ВиПиНа, которые будут обыгрывать ситуации, возникающие во время переписи населения, а также расскажут о важности и новых форматах переписи в 2021 году.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Пользователи портала госуслуг смогут сами заполнить переписной лист. Также можно будет пройти перепись на переписных участках и в МФЦ.