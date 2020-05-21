РИАМО - 21 мая. Экипаж добровольной команды «СпасРезерва» дважды за день выезжал на помощь горожанам, чьи кольца прочно застряли на пальцах, говорится в сообщении пресс-службы «СпасРезерва».

Первый вызов поступил на улицу Салтыковская. Женщина 1983 года рождения не могла снять с пальца кольцо, и к моменту приезда спасателей ее палец сильно распух.

«Специальным инструментом — дремелем — кольцо было аккуратно снято с соблюдением всех особенностей подобного вида работ, учитывая толщину металла, и с охлаждением пальца от перегрева», — говорится в сообщении.

Позже спасатели прибыли на снятие второго кольца на Волжский бульвар. Пострадавший мужчина 1978 года рождения разными методами пытался сам снять обручальное кольцо, но у него ничего не получилось — его так же пришлось распилить.