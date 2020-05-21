РИАМО - 21 мая. Мособлдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает установить ограничения для «наливаек» – забегаловок, где круглосуточно торгуют спиртным в разлив и навынос, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Депутаты предлагают увеличить минимальную площадь для таких заведений в Подмосковье до 50 квадратных метров, на федеральном уровне установлен минимум в 20 квадратных метров.

«Мы не ставим задачу ущемить в правах бизнес. Напротив, многие коммерсанты с пониманием относятся к нашей инициативе. Законопроект не затронет добросовестных предпринимателей: люди по-прежнему смогут отдохнуть в кафе и ресторанах хорошего уровня, где можно посидеть за столиком. К тому же наше решение — не самое жесткое, ведь федеральный закон дает региону право и вовсе полностью запретить торговлю алкоголем в подобных заведениях, но мы в Подмосковье решили найти здравый компромисс», — отметила председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Мособлдуме считают, что главная опасность таких заведений — то, что они привлекают детей: продавцы в «наливайках» зачастую не соблюдают правила и продают спиртное несовершеннолетним. Также парламентарии уверены, что подобные места пропагандируют общую алкоголизацию, а также нередко реализуют некачественную продукцию.

За два последних года от жителей Московской области поступило более 7 тысяч жалоб на деятельность предприятий общепита, расположенных на первых этажах жилых домов. Так, например, в начале апреля полицейские из Домодедова провели проверку местного бистро, расположенного на улице Советской. В контрольной закупке участвовал несовершеннолетний — ему продали алкоголь без всяких вопросов. К административной ответственности привлекли продавца, но в отношении собственника заведения тоже проводится проверка.

Проект закона вызвал много споров и обсуждений. Со стороны владельцев подобных заведений прозвучало мнение, что ужесточение закона о «наливайках» ударит по общепиту, который и так пострадал из-за коронавируса.

Законопроект Мособлдумы будет дорабатываться, после чего его вынесут на рассмотрение на одно из ближайших заседаний.