РИАМО - 21 мая. «Парк Яуза» вдоль одноименной реки может стать самым протяженным в Европе экологическим парком, его площадь составит 13 тысяч гектаров, он будет граничить с территорией ВДНХ, Ботаническим садом, парком Сокольники и Национальным парком «Лосиный остров», говорится в сообщении пресс-службы Московской городской думы.

«Жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на пешие и велосипедные прогулки от Ростокинского акведука до городского округа Мытищи, не выходя на автомобильные дороги. Уверен, что уже в ближайшем будущем все мы будем радоваться прекрасному и протяженному парковому пространству, аналогов которому нет в Европе», — сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин добавил, что в Мытищах появится узел досуга, где расположится амфитеатр с выходом на реку, плавучей сценой и различными площадками для людей любого возраста.

«Это спортивные, детские площадки, прокат лодок, катамаранов и спортинвентаря. Летом популярностью будут пользоваться пляжи, находящиеся в черте города, и мангальные зоны, размещенные вдали от жилой застройки. Зимой люди смогут брать на прокат лыжи», — отметил Чаплин.

Идею создания парка поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, выполнено уже 60% работ по благоустройству и около 40% строительно-монтажных.

В этом году завершатся работы над спортивным узлом, в 2021 году завершать основной соединительный узел между Москвой и Подмосковьем через МКАД.