РИАМО - 22 мая. Голосование за проекты инициативного бюджетирования стартует на портале «Добродел» в пятницу, оно продлится по 31 мая, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Инициативное бюджетирование – это способ софинансирования общественно полезных идей граждан и общественно значимых проектов развития инфраструктуры.

«Каждый житель может разработать свой проект для решения той или иной социальной проблемы и вынести его дня голосования на «Добродел». Это может быть ремонт, строительство какого-либо объекта, благоустройство территории», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Жители смогут проголосовать на «Доброделе» за те мероприятия, которые, по их мнению, наиболее важны и актуальны.

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала выберут лучшие инициативы жителей на муниципальном уровне, затем на региональном. Результаты объявят в этом году. Лучшие из инициатив реализуют благодаря софинансированию из муниципального и регионального бюджетов.