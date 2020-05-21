РИАМО - 21 мая. Работы по ремонту опор Афанасьевского моста, в ходе которых предстоит восстановить защитный слой бетона несущих конструкций, возобновились в Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проводятся в рамках комплексной реконструкции моста через реку Москву на 0,6 километре дороги Ачкасово - Городище - Глиньково - улица Гиганта. Приостановка строительных работ не скажется на итоговых сроках ввода объекта в эксплуатацию.

«Новый мост будет открыт в 2021 году, а разбор старого моста завершится в первом квартале 2022 года. Сейчас строители возобновили ремонт старого моста, движение по нему будет открыто в июне текущего года. На площадке работает 120 человек и порядка 40 единиц техники», - сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Кучеров.

Он уточнил, что специалисты составили новый производственный график. Кроме того, строительная площадка считается так называемой «чистой зоной». Строителей на площадку доставляют на специализированном автобусе. На объекте обеспечено медицинское сопровождение – несколько раз в смену строителям измеряют температуру, каждые три часа рабочие меняют маски и перчатки.

Кроме того, каждый день производят ежедневную дезинфекцию всех наиболее посещаемых мест и каждые 2-3 часа проводится обработка всех поверхностей, к которым чаще всего прикасаются строители. Рабочие на площадке соблюдают социальную дистанцию.

Участок реконструкции проходит от улицы Гиганта до цеха ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», который находится в районе села Ачкасово. Общая протяженность составляет порядка одного километра, из них 248 метра – длина моста. Также предусмотрена установка шумозащитных экранов, наружного освещения и архитектурной подсветки.

Реализация проекта позволит разгрузить Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на федеральные дороги А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе.