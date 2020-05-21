РИАМО - 21 мая. Просмотры клипа на трек «AK-47» на YouTube российской группы Little Big достигли 50 миллионов, сообщает Nation News.

«В кадре музыканты попадают в мультивселенную. Клип включает сцены из «Алладина», «Пиноккио» и «Короля Льва», а также различные психоделичные кадры, такие как марширующие автоматы и человеческие пальцы, превращающиеся в ноги AK-47», — отмечается в материале.

Также в клипе участники группы летают на пулях и встречаются с героями мультсериала «Рик и Морти».

Видеоролик появился в Сети осень 2018 года.

Ранее группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении» 2020 года, но конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.