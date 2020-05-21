РИАМО - 21 мая. Новую информационно-интерактивную систему для школ апробируют в десяти регионах РФ, в том числе в образовательных учреждениях Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Сервис создан для российских школьников, которые по объективным причинам временно не могут посещать уроки очно. К примеру, ученики, которые находятся на длительном лечении. Новой системой смогут пользоваться школьники, учителя, а также родители.

«Сервис видеокоммуникаций, разработанный министерством просвещения, министерством цифрового развития и массовых коммуникаций и ПАО «Ростелеком», войдет в разрабатываемую российскую образовательную платформу «Мое просвещение». Воспользоваться сервисом можно будет из раздела «Мое образование» Единого портала государственных услуг», — говорится в сообщении.

Платформу интегрируют с календарем образовательных событий, региональными электронными дневниками и журналами, а также системой предоставления доступа к электронному образовательному контенту. Это позволит сделать работу учителей более комфортной, а учебный процесс школьников эффективным.

Коммуникативная структура платформы будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom.

Официальное название нового сервиса будет представлено по окончании апробации. Рабочую версию прототипа называют ROCA (Russian Online Communications Assistant).

При этом, как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, дистанционное обучение не заменит традиционную систему образования, но в сложившихся условиях такая практика востребована и актуальна для повышения знаний учеников.

«Мы стремимся обеспечить такие условия, чтобы у каждого школьника всегда была возможность обучаться по качественным программам и получить достойное образование. Новая система позволит детям продолжать учиться, когда они по объективным причинам, например, из-за болезни, не могут посещать школу. Ребенок сможет быть всегда на связи с учителем и одноклассниками, не будет пропускать урок и отставать от программы», – подчеркнул Кравцов.