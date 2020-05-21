РИАМО - 21 мая. Строительство гостиничного комплекса Les Art Resort с инвестициями в один миллиард рублей достроили в Рузском городском округе при поддержке правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Инвестпроект реализовала компания «Прометей-Сити». В рамках реализации проекта инвестор создал 238 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

«За счет поддержки областного правительства инвестор компенсировал часть затрат, понесенных при создании инженерной инфраструктуры гостиничного комплекса. Объем субсидии составил 49 миллионов рублей», - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Общий объем инвестиций в создание гостиничного комплекса превысил один миллиард рублей. В рамках проекта создана качественная инфраструктура, которая повысит туристическую привлекательность Московской области.