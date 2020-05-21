РИАМО - 21 мая. Столичному проекту «Активный гражданин» исполнилось шесть лет, за это время к нему присоединились более 3,2 миллиона человек, более миллиона только за последний год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За все время работы было учтено 141 миллион мнений граждан и проведено более 4,6 тысячи голосований, большинство которых уже реализовано.

«Благодаря проекту «Активный гражданин» жители Москвы вступают в прямой диалог с властями города и помогают принимать важные решения. Проект уникальный и не имеет аналогов в мире. Его основной задачей является не только сбор мнений горожан по вопросам развития столицы, но и обеспечение контроля реализации проектов, поддержанных большинством жителей», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Самыми массовыми за шесть лет стали голосования за сроки проведения единых школьных каникул в Москве в 2014 году, за сохранение привычного названия станции метро «Войковская» в 2015 году.

С 2014 года в проекте проводят голосование на определение артистов, которые будут выступать в концертной программе для выпускников. В 2019 году на сцене для 11-классников выступили 40 популярных артистов, групп и диджеев.

В 2014 году стартовала самая масштабная акция «Миллион деревьев», за это время озеленили более девяти тысяч дворов, высадили 23 тысяч деревьев и более 800 тысяч кустарников. Также в «Активном гражданине» выбирают дворы для благоустройства. В 2019 году в столичных дворах появилось 172 детские площадки и 25 спортивных.

Также в проекте есть программы «Мой район», где формируют проекты благоустройства территорий, «Московская реставрация», где голосуют за лучших реставраторов. Участники проекта помогают составлять программу на праздничные мероприятия города.

В 2019 года активные жители столицы поддержали введение электронной медкарты, которая стала доступна с января 2020 года.

«Благодаря «активным гражданам» на mos.ru появились, например, сервис пополнения карты «Тройка», услуга получения сведений из Фонда капитального ремонта. Кроме того, участники голосования выбрали название интернет-каталогу столичных музеев «Музейная Москва онлайн», — отметил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В проекте «Активный гражданин» поддержали проект Московских центральных диаметров, в проекте в прошлом году выбрали городские фестивали и их график.

Лысенко отметил, что инициативы активных граждан делают жизнь в мегаполисе комфортнее.