РИАМО - 21 мая. В городском округе Луховицы в поселке Астапово возведут комплекс для круглогодичного выращивания овощей, министерство жилищной политики Подмосковья уже выдало разрешение на строительство, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С помощью нового проекта будет создано 195 рабочих мест, инвестиции оценивают в 4,5 миллиарда рублей.

«В комплексе будут выращивать огурцы и различные салатные растения. Сортировка будет происходить прямо на объекте. Застройщиком выступает ООО «Луховицкие овощи», который приступил к земельным работам. Площадь комплекса составит 15,04 гектара», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Планируется, что строительство тепличного комплекса завершится во втором-третьем квартале 2021 года. Объект сопровождают персональные менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Московской области.