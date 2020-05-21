РИАМО - 21 мая. Замначальник столичной инспекции ФНС №20 и трое его подчиненных задержаны в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«С 2019 года организованная группа в составе заместителя начальника ИФНС №20 города Москвы, трех подчиненных сотрудников и неустановленных лиц осуществляли мошеннические действия путем проведения камеральных проверок по заведомо поддельным документам, представленным соучастниками для получения возврата имущественного налогового вычета», — сказала Иванова.

В результате данных деяний они осуществили хищение более 1 миллиона рублей бюджетных денежных средств. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Проведено более 20 обысков, в том числе в налоговом органе. Изъяты документы, электронные носители и другие предметы, имеющие значение для следствия.