РИАМО - 21 мая. В Востряковском проезде столицы сделают новую благоустроенную зону, она появится около дома 26, такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании в четверг, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Этот участок исключили из перечня участков, планируемых к реализации на торгах.

«Площадь земельного участка, освобожденного от реализации на торгах, составляет 0,26 гектара. В дальнейшем на данной территории будут проведены работы по благоустройству с озеленением», — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что ранее на этой территории планировалось построить медицинский центр с паркингом.