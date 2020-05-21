РИАМО - 21 мая. Между станциями Москворечье и Перерва в июне откроется новая станция вторых Московских центральных диаметров Курьяново, также планируется завершить первый этап реконструкции станций Нахабино и Подольск, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Курьяново будет включать в себя островную платформу и разноуровневый пешеходный переход с двумя вестибюлями», — отмечается в материале.

На конечных станциях будет открыто две платформы с навесами на всю длину, на них оборудуют современное освещение и навигацию. В Нахабине обустроят крытый надземный переход, а в Подольске – переход будет под землей. Станции будут соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности. В переходах оборудуют лифты и эскалаторы.

В Нахабине и Курьянове уже проводят отделочные работы, устанавливают лифты и эскалаторы. В Подольске ведется строительство дополнительного выхода на вторую платформу.

До конца 2020 года планируется завершить второй этап реконструкции: в Нахабине завершится строительство третьей платформы, а в Подольске – основного вестибюля со стороны первой платформы.