РИАМО - 21 мая. Россияне смогут приобрести брелоки с функцией карты «Тройка» в интернет-магазинах Ozon и Wildberries, их доставят в любой регион страны, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Клиенты могут выбрать дизайн брелока из 18 доступных вариантов.

«Во время самоизоляции не все могут приобрести карту «Тройка» привычными способами на станциях Московского метрополитена. Поэтому мы запустили бесплатную доставку «Троек» на дом совместно с «Яндекс.Лавкой», также горожане могут приобрести их в московских магазинах сети «Магнит», — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне могут купить такой брелок в интернет-магазинах Ozon и Wildberries, при этом доставка осуществляется по всей стране.

Есть и экземпляры брелоков «Тройка», представленных в интернет-магазинах, которые выпущены ограниченной серией и содержат напоминания о мерах профилактики коронавируса. Брелоки продаются по той же стоимости, что и в сувенирных магазинах метрополитена.

Теперь магазин метрополитена доступен и онлайн по адресу (www.shop.mosmetro.ru). Там также работает доставка по Москве.

После приобретения брелока его баланс нужно будет пополнить. Это можно сделать в кассах и автоматах по продаже билетов Московского метрополитена, в автоматизированных киосках ГУП «Мосгортранс», а также удаленно в мобильном приложении «Московский метрополитен», на сайте Московского транспорта и на сайтах партнеров. Брелок выполняет функцию одноименной транспортной карты.

С 22 апреля проезд на общественном транспорте столицы возможен лишь по картам «Тройка» и социальным картам, привязанным к электронному пропуску. Чтобы привязать транспортную карту к пропуску, необходимо указать ее номер при оформлении цифрового пропуска на сайте mos.ru. Привязать карту к электронному пропуску необходимо не менее, чем за пять часов до планируемой поездки.