РИАМО - 21 мая. В столице на улице Люблинская, дом 6, напротив пруда «Садки», построят торгово-развлекательный центр с МЦФ, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение о строительстве приняла Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК).

«ГЗК согласилась предоставить ООО «ТПУ «Текстильщики» земельный участок площадью 0,49 гектара для целей строительства торгово-развлекательного центра с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг в составе ТПУ «Текстильщики» в аренду сроком на шесть лет без проведения торгов», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что суммарная площадь здания составит около 7,9 тысячи квадратных метров.