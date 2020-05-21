РИАМО - 21 мая. Более 10 тысяч саженцев плодово-ягодных и декоративных растений подготовил областной Ивантеевский лесопитомник для садоводов и дачников, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Некоторые из них можно сажать уже сейчас, другие - подрастут и окрепнут к осени. Дачники Подмосковья смогут купить более 2300 саженцев яблони, 5000 саженцев туи, пихты, голубой и европейской ели, 700 - декоративных деревьев: липы, бархата амурского, кленов и других видов, а также 2000 саженцев декоративных кустарников, которые ждут своих хозяев.

«Гордостью лесопитомника являются сорта яблонь знаменитой коллекции профессора Сергея Ивановича Исаева. Саженцы получены путем прививки сортовых черенков, переданных в 2019 году монастырями Твери, где под руководством дочери профессора С.И. Исаева, доктора сельскохозяйственных наук Ирины Исаевой идет восстановление коллекции исаевских сортов яблони. Молодые яблоньки уже окрепли и могут отправляться в самостоятельную жизнь на участки садоводов», - говорится в сообщении.

Саженцы такого возраста очень быстро приживаются. Этому способствует и то, что в питомнике их выращивают с закрытой корневой системой. Такие саженцы, в отличие от открытой корневой системы, можно высаживать в любой сезон - даже жаркое лето не станет помехой для их приживаемости.

Дачникам сейчас предлагают купить сорта яблонь – «Россиянка», «Аэлита», «Народное», «Коричное Новое», «Медуница». Посаженные в плодовом саду они станут гордостью садоводов. Эти сорта способны пережить холодную зиму и порадовать внушительным урожаем вкусных плодов уже через несколько лет.

Летом и осенью этого года начнут продавать сорта яблонь «Десертное Исаева», «Красавица сада», «Московское зимнее», «Московское позднее», «Осенняя радость», «Пионерское», «Услада».

Все они не боятся холодов и переменчивого климата. Они отличаются разнообразием вкусов и повышенным содержанием витаминов.