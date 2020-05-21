РИАМО - 21 мая. Гражданина Таджикистана признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности пятилетней девочки в подмосковном Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Осенью 2013 года 23-летний Шахбоз Мустафоев, находясь в частном доме в Пушкино, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

«С целью избежать наказания за совершенное преступление, он покинул пределы России. Следователем мужчине заочно было предъявлено обвинение, а также он был объявлен сначала в федеральный, а затем в международный розыск», - говорится в сообщении.

Правоохранители смогли установить местонахождение подозреваемого. Материалы в отношении него передали в компетентные органы Таджикистана для уголовного преследования в отношении обвиняемого. Мустафоев получил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.