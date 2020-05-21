РИАМО - 21 мая. Подготовка к рекультивации мусорного полигона «Княжьи горы» в городском округе Шаховская началась 19 мая, рекультивация полигонов ТКО продолжается, несмотря на период самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Контракт на рекультивацию объекта заключили 12 мая, с 19 мая подрядчик приступил к работам подготовительного этапа.

«Площадь земельного участка, отведенного под «Княжьи горы» составляет 3,7 гектара, из которых 1,3 гектара заняты непосредственно мусором. Полигон был закрыт еще в 2014 году, но очередь на его рекультивацию подошла лишь сейчас. Рекультивацию планируется завершить до конца этого года», – говорится в сообщении.

В Подмосковье сейчас закрыто 28 полигонов из 39. Три из них были рекультивированы еще в 2018 году – это полигоны «Электросталь», «Каширский», «Быково». Там был произведен полный комплекс работ: уложены изоляционные геосинтетические материалы, созданы дренажные системы для сбора фильтрата, сделаны работы по нанесению рекультивационных слоев и устройству систем пассивной дегазации.

На полигоне «Дубна Левобережная» работы закончили в прошлом году. На семи объектах в данный момент проходит рекультивация. В 2020 году планируется дать старт работ на еще шесть полигонах: «Дубна Правобережная», «Съяново», «Часцы», «Каурцево», «Парфеново» и «Вальцово».

«В следующем году проектом «Чистая страна» предусмотрена реализация 10 мероприятий по разработке проектной документации на рекультивацию полигонов: «Талдомский», «Левобережный», «Сафоново», «Противино», свалки ТКО «Заволенье», свалок вблизи деревни Пуршево и деревни Поварово, свалок «Ошенево», «Семенково», «Жерновка», – сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.