РИАМО - 21 мая. Недалеко от московского аэропорта Внуково планируют построить два многоуровневых паркинга на 4,1 тысячи машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Оба паркинга будут увязаны со строящимся станционным комплексом «Внуково».

«На земельном участке № 8 площадью 2,3 гектара планируют построить многоярусный паркинг на 2 тысячи машино-мест. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 66 тысяч квадратных метров», - сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

На втором участке № 5 площадью 1,6 гектара разместится паркинг на 2170 машино-мест. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 71,5 тысяч квадратных метров.

Проект изменений рассмотрят на электронных общественных обсуждениях.