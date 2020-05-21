РИАМО - 21 мая. Мошенники приобрели долю квартиры, в которой проживает многодетная женщина, и пытались продать ей свою долю по завышенной цене, по этому факту проведут проверку, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Женщине и ее пятерым детям угрожают мужчины, купившие долю квартиры, и вынуждают приобрести их долю по завышенной цене», — сказала Иванова.

Информация появилась в одном из сюжетов телеканала.

Следователи проверят все изложенные факты и проведут необходимые мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.