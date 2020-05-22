С 17 мая в Москве началось массовое тестирование граждан на иммунитет к коронавирусу. Каждые три дня с помощью СМС и электронной почты 70 тысяч человек приглашают на анализ бесплатно в одну из 30 поликлиник. О том, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции, РИАМО рассказала доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

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– Москвичи начали сдавать тесты на антитела к коронавирусу. Что представляют из себя эти тесты и какую информацию они дают?

– Инфекция COVID-19 может быть обнаружена не только путем проведения ПЦР-тестирования (когда мазок берут из носоглотки и далее определяют наличие генетического материала вируса), но и косвенно — путем измерения иммунного ответа на инфекцию SARS-CoV-2. Это ИФА-тест, или серологический тест (в этом случае исследуется кровь из вены — прим. ред).

Такая диагностика особенно важна для пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания, у которых признаки заболевания могут появиться поздно, после первых двух недель от его начала.

Кроме того, этот вид диагностики становится важным инструментом для понимания степени распространения COVID-19 среди населения и выявления лиц, обладающих иммунитетом и потенциально защищенных от заражения.

Наиболее чувствительным и ранним маркером являются общие антитела, уровень которых начинает повышаться со второй недели появления симптомов. Хотя тесты на антитела бывают положительны уже на четвертый день после появления симптомов, более высокие их уровни наблюдаются на второй и третьей неделе болезни.

Эти тесты имеют более чем 95% специфичности для диагностики COVID-19 — если нет заболевания, то и тест будет отрицательный с вероятностью 95%.

Экспресс-тесты на выявление антител, проводимые непосредственно на месте оказания медицинской помощи, хорошо разработаны, доступны, но имеют разное качество. Многие производители не раскрывают природу используемых антигенов, которые определяют антитела. Эти тесты носят исключительно качественный характер и могут указывать только на наличие или отсутствие антител к SARS-CoV-2.

– Можно ли переболеть коронавирусом повторно или иммунитет есть у каждого переболевшего? Если человек не болел коронавирусом, может ли у него быть выработан иммунитет к заболеванию? Может ли крепкий иммунитет человека, не болевшего коронавирусом, уберечь его от этого заболевания?

– Возникает ли стойкий иммунитет у людей после того, как они выздоровели от COVID-19, точно неизвестно. После многих инфекций, вызванных другими вирусными патогенами (например, вирусом гриппа), стойкого иммунного ответа не возникает.

После инфицирования в крови определяются антитела IgM и IgG, которые вырабатываются в течение нескольких дней или недель после появления симптомов у большинства инфицированных лиц.

Стойкость нейтрализующих антител против SARS-CoV-2 еще не определена; описано их сохранение до 40 дней с момента появления симптомов. Данные по длительности антительного ответа против других коронавирусов известны. Например, после заражения SARS-CoV-1 (вирус, вызвавший SARS) концентрации IgG оставались высокими в течение приблизительно 4–5 месяцев, а затем постепенно медленно снижались в течение следующих 2–3 лет. После заражения MERS-CoV (вирус, вызвавший ближневосточный респираторный синдром) аналогично сохранялись до 34 месяцев у выздоровевших пациентов.

До настоящего времени не было подтверждено повторных инфекций человека SARS-CoV-2. Для доказательства реинфекции (повторного заражения — прим. ред.) обычно требуется документирование культуры новой инфекции после отсутствия вируса от предыдущей инфекции или доказательства реинфекции молекулярно отличной формой того же вируса.

Таким образом, имеющиеся ограниченные данные об антительном ответе на SARS-CoV-2 и родственные коронавирусы, а также данные небольшого исследования на модели с животными позволяют предположить, что выздоровление от COVID-19 может обеспечивать иммунитет против повторного заражения, по крайней мере, временно.

В условиях такой неопределенности вдумчивое и тщательное изучение данных в будущем поможет ответить на эти вопросы.

– Что такое популяционный иммунитет? Когда можно будет сказать, что он установился?

– Это когда у популяции, то есть большой группы или коллектива людей, возникает стойкий иммунитет к болезни. Он может быть приобретен в результате того, что человек переболеет ей, или после вакцинации. Доля таких людей в популяции, необходимая, чтобы остановить передачу инфекции от одного человека к другому, для каждого вируса или бактерии своя. Это во многом зависит от их заразности. Заразность вируса SARS-CoV-2 очень высокая. В отсутствие мер социальной изоляции он передается от одного человека трем-четырем другим. Для вируса гриппа это число передачи (или репродуктивное число) намного ниже – 1,5–1,7.

– Некоторые СМИ написали, что в России смертность от коронавируса ниже, чем в других странах, благодаря более сильному популяционному иммунитету. Это значит, что иммунитет россиян действительно сильнее или повлияли принятые меры?

– По поводу наличия популяционного иммунитета у россиян нам предстоит узнать в будущем. Сегодня ученые определили, что у ряда людей (не только у россиян) в результате встречи с другими коронавирусами, которые вызывают более легкие респираторные заболевания, может возникнуть достаточно стойкий иммунитет, защищающий их от этого нового вируса SARS-CoV-2.

– С 12 мая в Москве ввели масочный режим. Насколько он эффективен и как долго может продлиться?

– Поскольку этот вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, то есть при разговоре, чихании и кашле, то носить маски надо при общении с другими людьми. Как часто их менять, написано на официальном сайте Минздрава России. Их ношение в определенной мере предохраняет от заражения.

А вот долго ли нам придется соблюдать меры социального дистанцирования и масочный режим, отвечу так: до тех пор, пока не остановим распространение вируса другим способом, то есть не появится коллективный иммунитет в результате иммунизации или эффективное лечение.

Напомню, что сегодня специфичного лечения этой инфекции нет. А вакцину ждут, по разным оценкам, к началу 2021 года. Ученые всего мира делают все возможное в этом направлении.

Многие из этих вопросов мы будем обсуждать на VIII Международном конгрессе «Оргздрав-2020», который пройдет онлайн 25 и 26 мая, так что присоединяйтесь!