РИАМО - 21 мая. Столичным организациям все еще необходимо сохранять максимальное количество сотрудников на удаленной работе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил в своем блоге, что Москва избежала худших сценариев развития пандемии коронавирусной инфекции и начинает смягчать введенные ограничения.

«Возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме», - добавил Собянин.

По его словам, появилась надежда на приближающееся окончание пандемии. Но для этого необходимо и далее соблюдать установленные ограничения и требования.

С 25 мая в Москве возобновит работу каршеринг, однако пока арендовать машину можно будет как минимум на пять дней, для водителя обязательно наличие цифрового пропуска для передвижения по городу.

Также 25 мая откроются 88 из 130 центров госуслуг в столице. Они будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- С 25 мая при нахождении на железнодорожных вокзалах и станциях в Москве будет обязательно наличие маски и перчаток.

- В настоящее время в больницах для коронавирусных пациентов в Москве занято около 16 тысяч из имеющихся 24 тысяч коек.

- В Москве на тестирование для определения иммунитета к коронавирусу будут приглашать только взрослых и подростков. Детей из списка исключили.

- Самые важные новости дня в карточках

- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что тяжелобольных пациентов с коронавирусом в городские больницы поступает все меньше и меньше.

В наши больницы тяжелобольных поступает все меньше и меньше. При этом число выписываемых <…> сегодня практически в два раза больше, чем людей, которые поступили в больницы.

- Вылечившиеся от коронавируса пациенты записали видео с благодарностью к врачам Подмосковья.

- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.