РИАМО - 21 мая. С 25 мая при нахождении на железнодорожных вокзалах и станциях в Москве будет обязательно наличие маски и перчаток, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«С 25 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели)», - говорится в документе.

Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, данную норму прописали в документе после многочисленных вопросов о правилах ношения масок и перчаток при проезде по железной дороге. Теперь в этом вопросе не должно возникать недоразумений.

До 31 мая включительно в столице действует режим самоизоляции. Для проезда на транспорте необходимы цифровые пропуска.

Граждане также обязаны носить маски и перчатки на транспорте и в общественных местах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тяжелобольных пациентов с коронавирусом в городские больницы поступает все меньше и меньше.

В столице за минувшие сутки выявили 2913 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период зарегистрировано 155 219 случаев инфицирования.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- С 25 мая при нахождении на железнодорожных вокзалах и станциях в Москве будет обязательно наличие маски и перчаток.

- В настоящее время в больницах для коронавирусных пациентов в Москве занято около 16 тысяч из имеющихся 24 тысяч коек.

- В Москве на тестирование для определения иммунитета к коронавирусу будут приглашать только взрослых и подростков. Детей из списка исключили.

- Самые важные новости дня в карточках

- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что тяжелобольных пациентов с коронавирусом в городские больницы поступает все меньше и меньше.

В наши больницы тяжелобольных поступает все меньше и меньше. При этом число выписываемых <…> сегодня практически в два раза больше, чем людей, которые поступили в больницы.

- Вылечившиеся от коронавируса пациенты записали видео с благодарностью к врачам Подмосковья.

- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.