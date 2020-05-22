РИАМО - 22 мая. В пятницу свой 83-й день рождения отмечает заслуженный деятель науки РФ, почетный председатель ученого совета Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского Геннадий Алексеевич Оноприенко.

Геннадий Оноприенко - профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, автор более 580 научных трудов и 22 изобретений.

Оноприенко - выдающийся ученый и практик в области теоретического обоснования оптимальных условий репаративной регенерации тканей опорно-двигательного аппарата, разработчик современных хирургических технологий у больных с тяжелыми видами последствий травм и ортопедических заболеваний.

Несколько десятков лет Геннадий Оноприенко работает в системе здравоохранения Московской области, 26 лет он возглавлял Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского. Под его руководством МОНИКИ стал ведущим научным учреждением федерального Минздрава по отраслевой научно-исследовательской программе «Хирургия». По инициативе профессора в институте был открыт факультет усовершенствования врачей, на котором прошли подготовку более 40 тысяч медицинских работников.

Геннадий Оноприенко родился 22 мая 1937 года в городе Сызрани Куйбышевской (Самарской) области. В 1960 году окончил 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова по специальности «медико-санитарное дело».

Трудовую деятельность Геннадий Оноприенко начал в 1960 году врачом-травматологом Мытищинской больницы в Подмосковье. С 1963 по 1982 год он был клиническим ординатором, младшим научным сотрудником, затем – старшим научным сотрудником ортопедо-травматологического отделения МОНИКИ.

С 1982 по 1987 год Геннадий Оноприенко занимал должность заместителя директора по научной работе МОНИКИ. С 1987 по 2013 профессор был директором института.

Геннадий Алексеевич Оноприенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, высшими наградами Московской области. Лауреат Государственной премии РФ и премий правительства Российской Федерации в области науки и техники, именных премий Российской академии медицинских наук.

Постановлением губернатора Подмосковья от 17 мая 2007 года Геннадию Оноприенко присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».