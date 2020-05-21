РИАМО - 21 мая. Почти все медики Одинцовского округа получили федеральные и региональные выплаты за работу с коронавирусными больными, на сегодня в муниципалитете сотрудникам учреждений здравоохранения выделено более 96 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов 20 мая провел онлайн-совещание с руководством учреждений здравоохранения в рамках работы межведомственной комиссии Одинцовского муниципалитета по комплексной поддержке медиков, борющихся с коронавирусом. В ходе совещания главврачи рассказали о начислениях федеральных и региональных выплат сотрудникам, работающим непосредственно с больными Covid-19.

«Обсудили вопрос с выплатами, которые положены медицинским работникам в период пандемии коронавирусной инфекции. На сегодняшний день мы выдали более 96 миллионов рублей – это две федеральные и одна региональная выплаты. Из-за технических проблем не всем сотрудникам еще получилось выплатить положенные им суммы, но в ближайшие дни это будет исправлено», – отметил Иванов.

Глава муниципалитета поручил ответственным лицам проследить, чтобы все выплаты медработники получили вовремя.

В рамках совещания также рассмотрели жалобы врачей, которые поступали в соцсетях. По словам Иванова, недопонимание по выплатам в коллективе недопустимо. В связи с этим главврачи медучреждений должны своевременно оповещать своих сотрудников о тех или иных выплатах, которые им полагаются.

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