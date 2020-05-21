РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В подмосковном Подольске православные волонтеры помогли многодетной семье и собрали деньги на похороны бабушки, которая умерла от коронавируса, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаем оказывать помощь подопечным, выполняя и небольшие просьбы, и стараясь помочь в сложных, порой трагических ситуациях. Многодетной маме оказали помощь деньгами на похороны родного человека. На днях ее мама отошла к Господу, не сумев побороть коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Также волонтеры держат связь с инвалидом Галиной из Домодедова - женщиной, которой не существует по бумагам, так как у нее нет документов, подтверждающих ее рождение. Долгое время женщина не могла их восстановить, затем все приостановили из-за пандемии. У инвалида обширные трофические язвы на ногах, она практически не может передвигаться. Из-за отсутствия полиса ОМС не может получить лечение в больнице и консультации в поликлинике. Раны на ногах требуют ухода, большого количества перевязочных материалов и антисептических средств. Волонтеры перевели ей средства на покупку бинтов и продуктов.



Также помогли бывшей воспитаннице детского дома, которая сломала ногу, упав с велосипеда, затем лежала в больнице, где ее навещали волонтеры. Когда больную выписали, члены сестричества оплатили ей поездку на такси, чтобы сделать рентген, и положили немного денег на телефон.

Текстовая трансляция

21 МАЯ

- С 25 мая при нахождении на железнодорожных вокзалах и станциях в Москве будет обязательно наличие маски и перчаток.

- В настоящее время в больницах для коронавирусных пациентов в Москве занято около 16 тысяч из имеющихся 24 тысяч коек.

- В Москве на тестирование для определения иммунитета к коронавирусу будут приглашать только взрослых и подростков. Детей из списка исключили.

- Самые важные новости дня в карточках

- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что тяжелобольных пациентов с коронавирусом в городские больницы поступает все меньше и меньше.

В наши больницы тяжелобольных поступает все меньше и меньше. При этом число выписываемых <…> сегодня практически в два раза больше, чем людей, которые поступили в больницы.

- Вылечившиеся от коронавируса пациенты записали видео с благодарностью к врачам Подмосковья.

- Депздрав Москвы опроверг информацию об изоляции людей с иммунитетом к коронавирусу. Никакие постановления или предписания гражданам не выдаются.

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.