РИАМО - 21 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что новый учебный год начнется 1 сентября в штатном режиме.

«Что касается 1 сентября, то давайте дождемся его, но я надеюсь, что все-таки он (учебный год – ред.) начнется по расписанию», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Собянин сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году смогут около 75 тысяч московских школьников.

Проведение ЕГЭ начнется по всей стране 29 июня. Все выпускники школ этого года получат аттестаты без экзаменов. Экзамены будут обязательными только для тех, кто собирается поступать в вузы.

Высшие учебные заведения в текущем году начнут приемную кампанию чуть позже и завершат ее в более сжатые сроки.