16 мая стало известно о трагедии в подмосковной Коломне: местная жительница убила своего девятимесячного сына, его тело нашли в детской кроватке. После совершения преступления мать ребенка скрывалась три дня, затем была задержана и признала свою вину. Следователи возбудили уголовное дело и предъявили ей обвинения. В подробностях громкого дела разбиралась корреспондент РИАМО.

Тело в детской кроватке

По данным следствия, 16 мая в квартире одного из домов Коломны был обнаружен мертвый девятимесячный ребенок. Тело с признаками удушения находилось в детской кроватке. Об инциденте в полицию сообщил отец мальчика, 28-летний Павел.

Экспертиза установила, что малыш действительно умер из-за механической асфиксии – ему перекрыли дыхательные пути.

Как сообщает «Комсомольская правда», также была найдена тетрадь с письмом, адресованным Павлу его женой – 24-летней Татьяной Филатовой, которой на момент обнаружения тела малыша в квартире не было.

Из его текста следует, что накануне происшествия Татьяна вместе с сыном выписалась из детской больницы, однако не сообщила об этом ни родственникам, ни супругу. Вместо этого женщина завезла домой вещи и направилась с ребенком на съемную квартиру, которую арендовала на день. Она также объяснила, что не могла смотреть на слезы сына, когда ему делали уколы и брали анализы.

«Еще в первый день я решила, что не дам его больше мучить, но не знала, как это все закончить. А сегодня пришла врач и сказала, что если стало лучше, то можно домой под расписку. Я соврала, что он стал лучше кушать», – уточнила она.

Татьяна описала в письме и некоторые свои действия в день трагедии: «Он [ребенок] ел все, что видел, и я решила, пусть, так как он никогда больше это не попробует. Грыз яблоки и так смешно жевал, как взрослый (…) Еще мы приезжали к твоему дому и смотрели в окно. Мы видели, как свет горел на кухне. Долго стояли и смотрели в окна (…) Я очень хочу жить и чтобы ребенок мой был жив и здоров, но это невозможно. А смотреть, как ему каждый день делают уколы, а помочь не могут, я не могу».

Павел пытался связаться с супругой, но безуспешно. Как стало известно позже, в тот же день женщина скрылась.

Загадочная болезнь

Согласно информации в СМИ, знакомые отзывались о семье положительно. Татьяна и ее муж переехали в Коломну из Брянской области несколько лет назад и арендовали квартиру, а в августе 2019 года завели ребенка.

У погибшего мальчика действительно были проблемы со здоровьем, однако его жизни ничего не угрожало. Родственница Татьяны рассказала «Комсомольской правде», что он родился совершенно здоровым: хорошо ел и набирал вес, а плакал не больше других детей. Позже у малыша якобы были колики и небольшие проблемы с пищеварением.

В больницу Татьяна с сыном попали за неделю до инцидента – госпитализацию рекомендовала педиатр из детской поликлиники. «Вся проблема была в запорах, которые были у Темы. Ему делали клизмы, корректировали режим питания», – отметила родственница.

Татьяна на проблемы со здоровьем сына реагировала остро. Сейчас ее муж и родители предполагают, что у женщины была послеродовая депрессия.

«Они замечали странности, к примеру, она могла всю ночь не спать. Мама уговорила Таню пойти к психологу, но та не согласилась. Мы до сих пор все в шоке. Отличная же семья была. Пара такая красивая, им все соседи завидовали», – рассказала родственница семьи.

«Она мне звонила последнее время и говорила, что она очень устала и не знает, что делать. Все спрашивала про первый прикорм, как ты даешь, сколько надо в граммах. У нее вот эта каша, каша в голове была», – также добавила в беседе с НТВ подруга Филатовой.

Признание в убийстве

По данным следствия, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. При этом начались активные поиски Татьяны, на которые ушло почти три дня.

Как сообщали СМИ, женщину, похожую на разыскиваемую, замечали в Луховицах, расположенных неподалеку от Коломны. Якобы та обратилась к прохожей и попросила у нее мобильный телефон, чтобы позвонить домой. Однако разговаривать не стала и положила трубку, как только услышала ответ из динамика. Несколько раз она так же просила прохожих позвонить ее мужу и от своего имени попросить прощения.

Наконец 19 мая Татьяну нашли волонтеры поискового отряда ДПСО «МоскваСпас» – почти все это время она пряталась в луховицком лесу. В этот же день она была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Женщине предъявили обвинение и доставили на допрос к следователю.

Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области, на допросе она призналась и раскаялась в содеянном. Татьяна подтвердила, что, по ее мнению, ребенок болел, и она не могла смотреть на его мучения, поэтому решилась на убийство.

По данным «Комсомольской правды», в своих показаниях женщина также написала, что задушила сына подушкой, после чего хотела убить и себя, но не решилась. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемой под стражу.